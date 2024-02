Alarm przeciwpowodziowy na Mazowszu. Służby patrolują brzeg Wisły. Możliwe podtopienia działek

Wysoki poziom wody w Wiśle na Mazowszu. Fala kulminacyjna w nocy minęła Płock

Jak relacjonowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępie Polskiej, pomimo malejącej tendencji wysokości stanu wody, pod wałem pojawiły się znaczne ilości wód gruntowych, które mogą spowodować podtopienia działek. Dzisiejszego poranka OSP zostało skierowane na kolejny patrol wału i skontrolowanie poziomu wody. O godzinie 9 stan rzeki wynosił 504 cm, czyli o 4 cm więcej niż przewiduje stan alarmowy. Tendencja wciąż pozostaje malejąca.

W Wyszogrodzie poziom rzeki w poniedziałek wieczorem wynosił już 550 cm, tyle, co stan alarmowy, co oznacza, że od rana opadł tam o 8 cm. Z uwagi na przybór Wisły w powiecie płockim wciąż obowiązuje tam do odwołania alarm przeciwpowodziowy: dla miast i gmin: