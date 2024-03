Jak wygląda walka ze smogiem na Mazowszu? Jest raport Polskiego Alarmu Smogowego. "Woj. mazowieckie lekceważy stan jakości powietrza"

To ciekawe i niepokojące zestawienie - dlaczego to Mazowsze lekceważy stan jakości powietrza? Województwo śląskie postrzegane do niedawna jako najmocniej zanieczyszczone w kraju wychodzi na pozycję lidera w walce ze smogiem. Widać to po liczbie wymian kotłów – co wskazuje na determinację mieszkańców oraz władz gminnych by walczyć z problemem. Jeśli ta tendencja się utrzyma to wydaje mi się, że już wkrótce możemy się spodziewać sytuacji, w której to mazowieckie gminy staną się smogowymi liderami - powiedział Piotr Siergiej, rzecznik PAS.