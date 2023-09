Zakaz palenia węglem w Warszawie. Zmiany wchodzą w życie już od 1 października. Będą kontrole i duże kary

Warszawa kończy z węglem. Zakaz wchodzi od 1 października

Węgiel to tak naprawdę kopciuchy, z którymi w Warszawie walczymy od lat. Od 2018 roku na terenie miasta udało się zlikwidować 70 proc. tych szkodliwych źródeł ogrzewania. Ale nie ustajemy w naszych działaniach. Mamy ekodoradców, którzy odwiedzili już każdy dom, w którym może znajdować się kopciuch. Mamy kontrole Straży Miejskiej i mamy też cały system dotacji. To zarówno miejskie dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, jak i dofinansowanie w ramach programów „Czyste powietrze” i „Stop Smog”, w których jesteśmy partnerem - mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Zgodnie z nowelizacją uchwały antysmogowej od 1 października 2023 roku w Warszawie będzie obowiązywać zakaz spalania węgla i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla . Takie regulacje od 1 stycznia 2028 roku obejmą też powiaty podwarszawskie. Za złamanie przepisów grozi mandat do 500 zł i grzywna w wysokości 5 tys. zł.

Kopciuchy wciąż czekają na wymianę

W Warszawie do wymiany pozostało jeszcze 4,2 tys. kopciuchów . Mieszkańcy wciąż mogą się ubiegać o miejskie dofinansowanie na likwidację starego pieca. Do tej pory dzięki finansowemu wsparciu stolicy udało się zmniejszyć liczbę prywatnych kopciuchów o ponad 3,8 tys. sztuk. Jednocześnie w ostatnich latach zlikwidowano też 1,7 tys. przestarzałych pieców w zasobie komunalnym.

Przeprowadzone w gminach inwentaryzacje wskazały, że na całym Mazowszu musi zostać wymienionych ponad 600 tys. urządzeń grzewczych: kotłów, kominków, pieców kaflowych itp. W latach 2021–2022 na terenie województwa wymieniono ponad 47 tys. kotłów. Jednak by do 2026 r. osiągnąć cel trwałej poprawy jakości powietrza na Mazowszu, powinno się wymieniać około 83 tys. kotłów rocznie.

Ogromny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców

Jakość powietrza ma wpływa na życie i zdrowie. Co piąty zgon na świecie następuje w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Tylko na Mazowszu co roku z tego powodu umiera od 4 do 6 tys. osób. Miesięczne koszty związane z leczeniem chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz nieobecnością w pracy wynoszą natomiast aż 800 zł na każdego mieszkańca województwa.