Eko piknik w Piasecznie, 2023. Przestrzeń wokół czterech szkół przeszła metamorfozę

- Jesteśmy dzisiaj w zespole szkół numer 1 w Piasecznie, gdzie w postaci pikniku dla dzieciaków podsumowujemy projekt „TuPlaneta”. To projekt funduszy norweskich i trwa on już ponad rok i dotyczy przebudowy wokół czterech szkół ponadpodstawowych. Jest to przebudowa związana z ekologią, ze zbieraniem deszczówki, z wodną retencją – powiedziała w rozmowie z nami Ewa Bieńkowska, z „Tu Planeta”. – W trakcie pikniku można przynieść swoje ubrania, zostawić tutaj, a wziąć sobie ubrania innych osób, które tu zostawiły. Chodzi o wymianę odzieży, bo jest to proekologiczne zachowanie, nie kupujemy nowego, tylko wymieniamy się – dodała.