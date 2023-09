"Europejskia stolica teleportów rowerowych". Aktywiści kpią z utrudnień na Placu Bankowym. Jak wygląda postęp prac?

"Europejskia stolica teleportów rowerowych"

Taką nazwę nadali Warszawie aktywiści z Warszawskiego Alarmu Smogowego. Całość opatrzyli zdjęciem rozkopanego aktualnie Placu Bankowego i przerobionym znakiem znajdującym się na ulicy Towarowej. "Przeprowadź rower. Dalszy ciąg trasy za 500 metrów. Przepraszamy za utrudnienia". W oryginale jest to 50 metrów, ale tu droga dla rowerów aktualnie urywa się na odcinku kilkuset metrów i nie wyznaczono żadnej tymczasowej trasy. Sam znak należy zresztą do najbardziej zabawnych, ale i absurdalnych w całym mieście.

Skąd w ogóle wziął się oryginalny znak? Pisaliśmy o nim tutaj . Jak udało nam się dowiedzieć jest to tymczasowe rozwiązanie, które będzie funkcjonowało do czasu wybudowania ścieżki rowerowej. Z tą na odcinku Kolejowa - plac Zawiszy jest jednak problem. Chodzi o będący w złym stanie technicznym wiadukt kolejowy na którym na razie nie można zbudować nowej ścieżki rowerowej. Prowizorki jednak jak wiadomo są zawsze najlepsze. Ta funkcjonuje już od 4 lat i zostanie z nami aż do remontu wiaduktu przy okazji remontu linii średnicowej, czyli jeszcze przez kilka lat.

Marszałkowska i Plac Bankowy zupełnie się zmienią

Marszałkowska zostanie zwężona do dwóch pasów. Na obecnie skrajnym prawym znajdą się miejsca do parkowania. To pozwoli odzyskać przestrzeń na chodniku u wybudować tam dodatkowo drogę dla rowerów. Od al. „Solidarności” do ul. Elektoralnej poprowadzi między budynkami a parkingiem na pl. Bankowym. Całość zmian dopełni zieleń. Ul. Marszałkowską od ul. Królewskiej do pl. Bankowego ozdobią 63 drzewa (29 platanów klonolistnych, 16 miłorzębów japońskich i 18 wiśni ptasich) oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów, bylin i pnączy. Łączna powierzchnia nowych nasadzeń wyniesie prawie 2600 m kw. - taka ilość wystarczyłaby na zazielenienie trzech warszawskich „patelni”. W przyszłości ma się zmienić także kolejny odcinek Marszałkowskiej od Ogrodu Saskiego do Rotundy. Więcej na ten temat poniżej.