Smog na Mazowszu. Alarmujący raport. Jest gorzej niż rok temu. "Palimy plastikiem, pampersami, wszystkim..."

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, liczba zgłoszeń od mieszkańców jest czterokrotnie wyższa w przypadku gmin ze strażą miejską (2587 zgłoszeń), niż w gminach bez funkcjonariuszy (510 zgłoszeń).

Może to wynikać z wyższej świadomości ekologicznej mieszkańców większych ośrodków (to one zazwyczaj mają straże), a może z przekonania mieszkańców miejscowości bez straży o tym, że interwencja nie będzie podjęta lub nie będzie skuteczna, co zniechęca do zgłaszania podejrzenia o wykroczeniu. Być może mieszkańcy gmin bez straży w ogóle nie są świadomi, że kontrole mogą prowadzić też urzędnicy. Duże znaczenie może odgrywać także fakt odnotowania wykroczenia w godzinach wieczornych, gdy urzędy gmin są zamknięte - czytamy w raporcie Polskiego Alarmu Smogowego.