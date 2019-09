Awaria w Warszawie. Rzeczniczka GIOŚ: „Zagrożenie skażeniem metalami ciężkimi”. Ratusz zaprzecza. To fake news?

GIOŚ zajmuje się badaniami stanu wody w rzece. Rzeczniczka napisała na Twitterze, że dopiero dziś założono specjalną kratę, która oczyszcza nieczystości stałe. Nie wiadomo jednak czy jest to jej prywatne stanowisko, czy komunikat GIOŚ. Warszawski ratusz podważa wiarygodność tych informacji.

Ratusz odpowiada: Ścieki przemysłowe tam nie trafiają

Na zarzuty GIOŚ odpowiedział Rafał Trzaskowski, który zwołał konferencję prasową.

- Ścieki przemysłowe nie trafiają do kolektora. Zgodnie z prawem są one utylizowane w inny sposób. Podjęliśmy decyzję (wraz z PIOŚ) by wprowadzić dodatkowe kontrole, żeby nie było tak, by ktoś wykorzystał awarię kolektora do nielegalnego spuszczenia ścieków - powiedział prezydent Trzaskowski. Dodał również, że przedstawiciel GIOŚ był na spotkaniu sztabu kryzysowego. Miał potwierdzić wersję ratusza, ratusza według której ścieki przemysłowe nie trafiają do Wisły. Jak słyszymy nie doszło do skażenia metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi.