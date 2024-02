Rafał Trzaskowski powołał w Warszawie nowy zespół. Będzie zajmował się klimatem Redakcja Warszawa

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 roku i neutralność klimatyczna w 2050 roku – to główne cele Warszawy w zakresie polityki klimatycznej i zarazem jeden z głównych filarów strategii rozwoju miasta. Prezydent stolicy powołał właśnie Zespół do spraw klimatu. O co chodzi? Wyjaśniamy!