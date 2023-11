Największy kolektor w Warszawie. Weszliśmy do środka. Otwarcie w przyszłym roku

– _Z prawie 800 mln zł, które inwestujemy w ten kolektor, część to środki pochodzące z UE. Jednak cały nasz plan dla retencji ścieków i wód opadowych to są miliardy złotych_ – podkreśla Renata Tomusiak, prezes Zarządu Wodociągów Warszawskich. Dodała, że poza wspomnianym kolektorem budowane są dwa inne: Lindego Bis i Mokotowski Bis.

Weszliśmy do wnętrza kolektora. Tunel pod miastem

Miasto zorganizowało konferencję w budynku komory kolektora. Z tego miejsca będzie można zarządzać całym rurociągiem. Położono go wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Woda gromadzona w tym miejscu będzie transportowana rurociągami do oczyszczalni „Czajka”.

Na trasie kolektora jest ok. 70 studni rewizyjnych i 10 komór. Same rury ułożono na głębokości od 6 do 12 metrów pod ziemią. Nim zostaną „uruchomione” i znajdzie się w nich woda, efekt prac pokazano dziennikarzom. Udało nam się wejść do wnętrza rurociągu. To tunel pod miastem.