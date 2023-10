Ziołowe tory na Woli. W Warszawie po raz pierwszy zasadzono oregano na torowisku. "Przy przejeździe tramwaju zapachnie lekko pizzą" Michał Mieszko Skorupka

Tramwaje Warszawskie oddały do użytku kolejne zielone torowisko. Tym razem chodzi o liczący 1 766 metrów odcinek na Woli, a dokładniej na ulicy Obozowej. Do tej pory, na zielone tory w stolicy trafiał wyłącznie rozchodnik. Teraz postawiono także na zioła, w tym m.in. oregano. Oznacza to, że każdorazowo przy przejeździe tramwaju, mieszkańcy będą mogli poczuć delikatny zapach pizzy.