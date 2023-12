Czy ścieki z nowego osiedla będą zrzucane do Kanału Żerańskiego? Inwestor twierdzi, że ma zgodę na to.

Mieszkańcy Zielonej Białołęki i dzielnicowi radni alarmują z niepokojem, że do Kanału Żerańskiego mogą być zrzucane ścieki. Chodzi o rurę, która odprowadzona jest z budowanego osiedla Białołęcka 344. Inwestor wskazuje, że ma zgodę na takie działanie, jednak Urząd Dzielnicy temu zaprzecza, twierdząc, że sprawa jest aktualnie zawieszona.

W ostatnim czasie można było zaobserwować zaniepokojone głosy mieszkańców osiedli na Zielonej Białołęce w Warszawie. O ich problemach jako pierwszy pisał w ubiegłym tygodniu portal TVN Warszawa, czytamy tam, że chodzi o instalację ściekową odprowadzoną z budowanego dopiero osiedla Białołęcka 344. Okazuje się, że między ulicami Brzeziny a Małego Rycerza zauważyć można rurę, która prowadzi do Kanału Żerańskiego. Zarówno osoby tam mieszkające, jak i dzielnicowi radni obawiają się, że może dojść do zrzutu nieczystości do kanału.

Białołęcka 344

Białołęcka 344 to nowe osiedle składające się z czterech trzykondygnacyjnych bloków. To właśnie tam miał zostać wykonany przekop prowadzący do samej wody w Kanale Żerańskim. Można zauważyć instalację odprowadzającą i plastikową rurę. Inwestorem Białołęckiej 344 jest firma TIMBUD II. Portal TVN Warszawa otrzymał komentarz firmy w sprawie instalacji, która niepokoi okolicznych mieszkańców oraz dzielnicowych radnych.

"Docelowo wykonana instalacja będzie służyć do odprowadzania oczyszczonych ścieków, za pomocą oczyszczalni, która spełnia wymogi ww. pozwolenia i wymogi jak dla oczyszczalni w aglomeracji" – wskazuje Sławomir Kąkol, prezes zarządu TIMBUD II, zapewniając że na ten moment nieczystości nie są odprowadzane, gdyż osiedle nie zostało oddane do użytku. Firma utrzymuje, że widoczna instalacja stanowi część osiedlowej oczyszczalni. Na jej budowę zgodę miały wydać Wody Polskie. - Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie wydał zgodę na zrzut. Zakres pozwolenia obejmuje odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z odpływem średnim dobowym wynoszącym 41,4 metrów sześciennych na dobę – potwierdziła w rozmowie z TVN Warszawa, Anna Truszczyńska z Zespołu Komunikacji i Edukacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mieszkańcy i radni przeciwni

Swój sprzeciw w tej sprawie wyrazili białołęccy radni, którzy przekonują, że dopuszczenie do takiej sytuacji wyjątkowo negatywnie wpłynie na stan wody w kanale. Warto zauważyć, że jest to teren rekreacyjny, tuż obok przebiega ścieżka rowerowa, a woda w Kanale Żerańskim na ogół stoi, nie ma w niej takiej wymiany, jak można zaobserwować w rzekach.

Zaniepokojenie takim rozwiązaniem wyraził cały Urząd Dzielnicy Białołęka, który wyjaśnił, że nie miał możliwości odwołania od decyzji, ponieważ "nie był stroną postępowania". Jak podaje portal, "inwestor otrzymał pozwolenie wodnoprawne na zrzut oczyszczonych ścieków. Jednak - jak wynika z informacji przekazanych przez białołęcki urząd - uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni nie doszło do skutku", a sprawa obecnie jest zawieszona. Mimo takiego stanowiska Urzędu Dzielnicy, firma przekonuje, że ma pozwolenie na budowę oczyszczalni. W ostatnim czasie w związku z doniesieniami mieszkańców o możliwości rozpoczęcia prac na tym terenie, kontrolę tych działań przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na wyniki trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Głos w tej sprawie zabrała też Rada Dzielnicy Białołęka. "Rada Dzielnicy wyraża ogromne zaniepokojenie możliwością dopuszczenia do sytuacji, w której ścieki bytowe będą zrzucane bezpośrednio do Kanału Żerańskiego. Dopuszczenie do takiej sytuacji z całą pewnością negatywnie wpłynie na stan wody w Kanale Żerańskim. Podkreślić należy, że przepływ wody w kanale jest tak mały, że w praktyce jest to woda stojąca, która nie ulega procesom samooczyszczania, jak woda w rzekach" – cytuje wypowiedź TVN Warszawa.

Jak natomiast wskazuje inwestor osiedla, zrzut ścieków do kanału miał być rozwiązaniem tymczasowym do czasu, gdy osiedle zostanie podłączone do miejskiej sieci kanalizacji. Zdaniem prezesa TIMBUD II, podłączenie do sieci miało nastąpić w latach 2022-2023, jednak – jak czytamy – MPWiK wielokrotnie miało przesuwać wyznaczone terminy. Czy po interwencji w mediach uda się teraz wyznaczyć bliską datę i podłączyć osiedle do miejskiej sieci kanalizacyjnej? Będziemy śledzić ten temat. Źródło: TVN Warszawa

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei