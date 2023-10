Awaria wodociągowa na warszawskim Gocławiu. Ulica Abrahama zalana. Spore utrudnienia w okolicy Michał Mieszko Skorupka

Na warszawskim Gocławiu doszło do awarii wodociągowej. W efekcie ul. Abrahama spłynęła wodą. W związku ze zdarzeniem, policja postanowiła zamknąć ulicę na odcinku między ul. Kapelanów Armii Krajowej a ul. Fieldorfa, co spowodowało spore utrudnienia dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 111 oraz 311 zostały skierowane na objazdy. Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, do kiedy potrwa usuwanie skutków awarii.