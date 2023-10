Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 pod Warszawą. Kierowców czekają spore utrudnienia. Prace potrwają trzy lata Michał Mieszko Skorupka

Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634. Inwestycja o wartości blisko 142 milionów złotych zostanie zrealizowana na ponad pięciokilometrowym odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce, do al. Niepodległości w Wołominie. W związku z robotami drogowymi, kierowcy będą musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Wspomniana trasa to obok S8 jedyna droga dojazdowa z Wołomina do Warszawy. Prace mają potrwać do 2026 roku.