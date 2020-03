Badyle, Warszawa. W stolicy powstanie kwiaciarnio-kawiarnia promująca ekologię. "Takiego miejsca jeszcze nie ma w tym mieście"

To wybuchowe połączenie niczym ogień i woda zaowocowało czymś wyjątkowym, mianowicie Kwiaciarnią Badyle. Zapach kwiatów będzie łączył się z aromatem świeżo mielonej kawy, naturalnej herbaty i domowego ciasta.

Badyle Concept Store

Warszawiacy przetestują nowy concept w stolicy. W Browarach Warszawskich pojawi się wyjątkowa kwiaciarnia, w której oprócz roślin będzie można wypić kawę i coś zjeść, a także zatopić się w sztuce. Badyle Concept Store, to miejsce, które powstaje z połączenia miłości do florystyki, kawy i wspólnych rozmów. Właściciele kwiaciarni chcą nie tylko zachwycać swoich gości pięknymi bukietami, ale także wyjątkową sztuką i wystawami. Ale to nie wszystko. Badyle będą połączeniem kwiatów i designu. Znajdziemy tam piękne donice, ściany z mchu i betonu, lampy, meble i porcelanę. Tak nietypowy koncept postanowili stworzyć floryści – Tomasz Belczyk i Miron Majewski, którzy w Starym Browarze w Poznaniu prowadzą kwiaciarnię połączoną z galerią sztuki. - Kochamy wszystko, co naturalne. Nasi klienci właśnie to lubią w Badylach, że odwzorowujemy naturę i nie używamy żadnych sztucznych elementów - mówi Tomasz Belczyk, właściciel Badyle Concept Store. Miejsce zlokalizowane będzie w budynku Apartamentów przy Warzelni.