Co robić w październiku w Warszawie? Oto 35 najciekawszych wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, gdzie warto się wybrać

Co robić w październiku w Warszawie?

Warszawa to jedno z tych polskich miast, które potrafi zachwycać swoim blaskiem o każdej porze roku. Stolica szczególnie wyjątkowa jest jednak wczesną jesienią. To właśnie wtedy kilkunastostopniowa temperatura sprzyja długim spacerom po przepięknych, miejskich parkach, pełnych kolorowych liści, kasztanów i złocistych alejek. To także idealny czas na rowerowe wycieczki i inne formy aktywności, wolne zarówno od upałów, jak i mroźnych dni.

Piękne widoki i duża przestrzeń do uprawiania sportu i rekreacji to jednak nie wszystko, co stolica kraju ma do zaproponowania jesienią. Tradycją stało się już, że gdy kończy się lato, wakacje pozostają już tylko przyjemnym wspomnieniem, a słońce zachodzi niedługo po powrocie z pracy czy szkoły, Warszawa budzi się do życia przepełnionego masą arcyciekawych wydarzeń.

Nie inaczej będzie w tym roku. W październiku w mieście odbędą się liczne koncerty, targi i przedsięwzięcia kulturalne. Nie zabraknie także miejsca na uwielbiane przez warszawiaków Festiwale Piwa i Roślin, a także mecze stołecznego klubu czy reprezentacji Polski na stadionie PGE Narodowym. Niesamowicie zapowiadają się także inauguracje Ogrodów Świateł w Powsinie i na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.