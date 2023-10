Żona Krawca na Pradze w Warszawie. Inspiracją do powstania lokalu stał się dawny zakład krawiecki

- Czasami robimy ankiety na Instagramie i pytamy naszych klientów, na co mają ochotę, co by zmienili, co chcieliby zjeść. W każdym z naszych lokali dania się od siebie różnią, nawet jeśli bazują na tych samych produktach. Jeśli w obydwu kartach znajduje się łosoś, to jest on inaczej podany – wskazuje nasza rozmówczyni. – Dla nas ważne jest, że działamy razem z naszymi klientami. Tutaj nawiązuje się społeczność. Pandemia pokazała, jak silna jest ta więź, oni sami do nas pisali, pytali, kibicowali nam.