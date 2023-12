"Bakery" w Elektrowni Powiśle. Włoskie wypieki na naturalnym zakwasie. Co zjemy tu na śniadanie?

Polskie wypieki z włoską duszą

W "Bakery" pewnie jak wielu piekarniach życie zaczyna się już nad ranem. Jak mówi właściciel, Michał Paleta, o 4 rano pojawia się by zaopiekować się ciastem, które czeka i dojrzewa w lodówkach przy odpowiedniej temperaturze. Paleta ma za sobą doświadczenie zdobyte chociażby w Hotelu Warszawa, ale także w zagranicznych lokalach - chociażby w Wielkiej Brytanii. - Nie wyobrażam sobie, żeby sprzedawać coś z czego nie jestem zadowolony albo czego sam bym nie zjadł - mówi o podejściu do wypiekanych produktów w "Bakery".

Cornetto i inne specjalności zakładu

Dla mniej wymagających kupimy też pizzę i inne klasyki znane z kuchni włoskiej. Nawet odmianę hot-doga. Michał Paleta, opowiadając o pieczywie wspomina także, że w jego opinii chleb na zakwasie wcale nie powinien być kwaśny, a dogrywanie detali w przepisach można uznać za kluczowe. Zresztą jak słyszymy, praca nad ciastem do Panettone, które spełniło by oczekiwania pracowników "Bakery" trwało... dwa lata. W filozofii miejsca jest także coraz popularniejsze podejście do gospodarowania resztkami. To, czego nie uda się sprzedać czy nie zostanie skonsumowane wcale nie jest wyrzucane.

Aleksy Witwicki

W ten sposób powstają chociażby corstocki - jedna ze specjalności zakładu. Rogaliki cornetto, które nie sprzedadzą się danego dnia są wykorzystywane jako spody, na górę trafia z kolei część z bostocka. Stąd też nazwa ciastka, będąca połączeniem dwóch, z których powstaje. My w ramach warsztatów cukierniczych mogliśmy się przekonać jak powstają wspomniane corstocki oraz rogaliki cornetto. Pomagaliśmy w przygotowaniu nożonarodzeniowych Cornetto z ciasteczkami Lotus. Legendarne ciasteczka Lotus, których historia sięga 30. roku XX wieku, doskonale dopełniły dzieła - opisują sami przedstawiciele "Bakery".