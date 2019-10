Bazar na Wolumenie. Zamiast wyrzucać kupcy podzielą się owocami i warzywami

Inicjatywa na Wolumenie to kolejny krok do tego by jak najmniej żywności trafiało do kosza i się marnowało. To zero waste w czystej postaci. Kupcy z Wolumenu postanowili przyłączyć się do inicjatywy, dzięki której przydatne do spożycia owoce i warzywa, które już straciły na swojej atrakcyjności wizualnej nie trafiają do kosza.

Nie są najpiękniejsze, ale nadal dobre i smaczne. Może te warzywa nie nadają się już do sprzedaży, ale to nie oznacza, że mają się zmarnować. - Tak o akcji foodsharingowej na bazarze na Wolumenie pisze wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Do zainicjowanej przez miasto akcji przyłączyli się wolontariusze z Foodsharing Warsaw. ,

- Obchodzą oni stragany pod koniec dnia sprzedaży i pytają kupców, czy została im żywność, której nie sprzedadzą ale jest wciąż zdatna do spożycia. Następnie segregują żywność i ją udostępniają warszawiakom - mówi Marta Plasota z ratusza.