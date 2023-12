Jadłodzielnie w Warszawie. Za dużo jedzenia zostało po świętach? Podziel się z innymi. Trwa akcja "Myślę, nie marnuję"

42 jadłodzielnie w Warszawie

Jak wyjaśnia stołeczny ratusz, jadłodzielnie to miejsca, w których w specjalnie oznaczonych lodówkach i szafkach można pozostawić niepotrzebne jedzenie lub skorzystać z tego, co zostawili inni.

- Święta w dużej mierze spędzamy przy wspólnym stole. Często przeceniamy nasze możliwości i przygotowujemy zbyt dużo jedzenia. Warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad swoimi realnymi potrzebami i możliwościami wykorzystania kupionych produktów. Zaoszczędzimy na zakupach tylko wtedy, gdy to co kupiliśmy, nie wyląduje w koszu. Jeśli jednak jedzenia po świętach zostanie zbyt dużo, warto skorzystać z jednej spośród czterdziestu dwóch warszawskich jadłodzielni – zachęca Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Co można przynieść do jadłodzielni?

Do jadłodzielni można przynosić wszelkie produkty, które nie przekroczyły terminu ważności. Wyjątkami są produkty po dacie przydatności do spożycia, ale odpowiednio zapakowane. Dzięki jadłodzielniom żywność jest ratowana przed zmarnowaniem.