Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Warszawie? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2024 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W podwarszawskiej Radości znajduje się luksusowa willa, zatopiona w drzewach. W budynku przez pewien czas mieszkała Dorota "Doda" Rabczrewska, która była bohaterką reality show. Architekci opowiedzieli o tym miejscu i pokazali, jak wygląda w środku.

Puste ulice w Warszawie można zobaczyć bardzo rzadko. Za to w okresie Świąt Wielkanocnych czy Świąt Bożego Narodzenia to norma. Mieszkańcy Warszawy w tym czasie świętują w swoich domach albo wyjeżdżają za miasto do swoich rodzin. I jedno jest pewne - tak pustej stolicy nie widujemy często! Zobaczcie niecodziennie zdjęcia z ulic miasta wykonane przez naszego fotoreportera.