Zakończenie wielkiej przebudowy stacji Warszawa Zachodnia ma nastąpić w grudniu 2024 roku. Będzie to roczne opóźnienie względem pierwotnie zakładanego terminu. W czerwcu podróżni mają skorzystać z peronów 1-3, ale przejście podziemne udostępnione zostanie prawdopodobnie dopiero wraz z oddaniem całej inwestycji. Co jeszcze nowego na budowie największej stacji kolejowej w Polsce?

Dziś na naszych oczach nastąpiło przebicie tunelu, który znajduje się pod peronami 4-8 do budowanego pod obecnie przebudowywanymi peronami 1-3. W przyszłości przejście podziemne umożliwi przejście od ul. Tunelowej aż do przystanków autobusowych w Al. Jerozolimskich. Cała podziemna konstrukcja to jednak jeden element i jak tłumaczą przedstawiciele PKP PLK nie można oddawać go fragmentami. Przypomnijmy, że przejście dla pieszych w ramach aktualnie budowanej stacji ma być szerokie na 60 metrów. Zwężać się będzie na wysokości dworca PKP S.A. (rejon restauracji fast food). Wejście do niego będzie wyglądać tak jak obecnie, a dalej przejście podziemne (obecnie czasowo zamknięte) doprowadzi do autobusów w Alejach Jerozolimskich.

To oznacza, że powstanie coś w rodzaju zwężenia tunelu na odcinku kilkunastu metrów. PLK tłumaczy, że realizowane przejście podziemne łączy się z przejściem realizowanym przez Tramwaje Warszawskie o szerokości ok. 30 m. Sprawę z wątpliwościami dotyczącymi przejścia podziemnego opisywaliśmy tutaj. Najprawdopodobniej całe przejście podziemne zostanie udostępnione z dopiero wraz z całkowicie przebudowanym dworcem. Jak usłyszeliśmy dzisiaj, planowany termin zakończenia prac to grudzień 2024 roku. To roczne opóźnienie w stosunku do pierwotnych planów zakończenia prac jeszcze w 2023 roku.

Nieco wcześniej, bo już w czerwcu podróżni mają mieć możliwość skorzystania z obecnie przebudowywanych peronów 1-3. To wtedy ma zostać m.in przywrócony ruch pociągów WKD do stacji Warszawa Śródmieście. Jak informowali przedstawiciele PKP PLK na dziś termin ten nie wydaje się w żaden sposób zagrożony.

Rzut oka na to co pod ziemią

Dzięki zejściu do budowanego jeszcze przejścia podziemnego zobaczyliśmy jak będą wyglądać w przyszłości wyjścia na peron. Wzdłuż tunelu po lewej i prawej stronie będą tradycyjne schody i po jednej parze schodów ruchomych obsługujących ruch do góry. Schody będą dość szerokie i wydaje się, że mogły znaleźć się tutaj schody ruchome zarówno do na perony jak i w dół - do tunelu. Za schodami znajdą się też windy, które będą umożliwiać wyjazd na perony. Aleksy Witwicki Jak tłumaczył nam Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex wykonującej przebudowę dworca, budowa długiego przejścia podziemnego realizowana jest metodą podstropową. Umożliwia to jednocześnie drążenie tunelu pod ziemią, realizację przebudowy peronów na powierzchni i sprawniejsze przesuwanie się po budowie stacji. W podobny sposób realizowana będzie budowa tramwaju, który od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku przejdzie pod Parkiem Pięciu Sióstr. W tym roku mają rozpocząć się prace, ale nie ma jeszcze dokładnego terminu wejścia wykonawcy na plac budowy.

Po przebudowie stacji Warszawa Zachodnia ma powrócić dla podróżnych wejście od strony ul. Kolejowej, gdzie także mają mieścić się miejsca dla podróżnych. Zimą będzie możliwe przeczekanie w cieple na pociąg. Powrócić ma też przystanek autobusowy przy wejściu na dworzec.

