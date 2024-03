Po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy wiele się na ul. Branickiego zmieniło. Otwarte zostało przedłużenie ulicy, które pozwala zjechać z ekspresówki tuż przed wjazdem do tunelu oraz łączy Wilanów z Ursynowem. Z drugiej strony mamy natomiast połączenie z ul. Przyczółkową. To wszystko powoduje wzmożony ruch na ul. Branickiego. Aby ten ruch odpowiednio poprowadzić, potrzebna jest sygnalizacja - argumentują drogowcy.

Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, sygnalizacja świetlna jest w tym miejscu bardzo potrzebna, mimo że znajduje się tam rondo. Ma to związek m.in. ze zwiększonym ruchem po oddaniu do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy.

Do niecodziennej sytuacji doszło w Warszawie podczas odholowywania aut przez Zarząd Dróg Miejskich. Drogowcy poinformowali, że w jednym z pojazdów znaleźli granat. Na szczęście okazał się granatem…

Co się zmieni?

Przed rondem ulica Branickiego rozszerza się do aż trzech pasów. Dwa z nich pozostają jednak zamknięte. Po wybudowaniu sygnalizacji znikną odgradzające je betonowe zapory i będą mogły zostać ponownie otwarte.

Oferty sięgają nawet 2,9 mln zł

Oferty w przetargu, który został rozpisany na początku miesiąca, otwarto 26 lutego. Zgłosiły się cztery firmy, a oferty na budowę sygnalizacji są z przedziału od 2,5 do 2,9 mln złotych. Obecnie trwa ich analiza, co jest standardowym krokiem prowadzącym do wyboru wykonawcy. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 120 dni na wykonanie tego zadania. - Liczymy na możliwość realizacji prac na wiosnę - wyrazili nadzieję drogowcy.