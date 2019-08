Bezkolizyjne skrzyżowania miały rozwiązać problem korków w Dolinie Służewieckiej. Jednak nie powstaną?

- Problem korków w Dolinie Służewieckiej i na przejeździe z Wilanowa powinien zostać rozwiązany natychmiast. To jeden z trzech pilnych tematów drogowych do załatwienia - mówił jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski, zapowiadając budowę serii bezkolizyjnych skrzyżowań wzdłuż Doliny Służewieckiej i al. Sikorskiego (od al. Jana Rodowicza „Anody” do ul. Czarnomorskiej na Stegnach).