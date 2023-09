Bezpieczna droga do szkoły. Straż Miejska w Piasecznie wzięła udział w wyjątkowej akcji

W Piasecznie odbyły się działania Straży Miejskiej w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Mundurowi zapewniali uczniom bezpieczne dotarcie do placówek edukacyjnych, m.in. poprzez przeprowadzanie ich przez pasy.

Jak co roku we wrześniu Straż Miejska bierze udział w działaniach "Bezpieczna droga do szkoły". Polegają one przede wszystkim na przeprowadzaniu uczniów przez przejścia dla pieszych w rejonie szkół. Akcja ma jednak także wartość dodaną w postaci funkcji edukacyjnych - mówi Jacek Anczarski, Komendant Straży Miejskiej w Piasecznie.