Bieg Powstania Warszawskiego 2023. Tak stolica na sportowo uczciła 79. rocznicę wybuchu walk

Tegoroczny bieg to już 32. edycja wydarzenia, które upamiętnia historyczny zryw. Dla uczestników przygotowano dwie trasy: 5-kilometrową oraz 10-kilometrową. Od startu do mety biegaczom towarzyszyła podniosła atmosfera i poczucie oddawania honoru bohaterom wydarzeń z 1944 roku.

Trasy z historią w tle

Trasy biegów były powiązane z symbolicznymi dla Powstania miejscami. Linię startu, wspólną dla obu dystansów, usytuowano przy Pomniku Powstania Warszawskiego. To historyczne miejsce, obok włazu do kanałów, którymi powstańcy, po przegraniu walk o Stare Miasto, ewakuowali się z do Śródmieścia i na Wolę. Meta, również wspólna dla biegu na 5 i 10 km, została zlokalizowana na ulicy Konwiktorskiej przy stadionie Polonii Warszawa. Na jego płycie, pod koniec sierpnia ’44, w trakcie bitwy o przerwanie niemieckiego pierścienia na linii Dworca Gdańskiego, poległo wielu żołnierzy legendarnych batalionów "Zośka" i "Czata 49" ze zgrupowania AK "Radosław".