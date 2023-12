Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy 2023. Świąteczny klimat i dobroczynność zawitały do stolicy

Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy 2023. Tak było podczas świątecznej imprezy

Wśród licznych stoisk na Bielańskim Ratuszu znaleźli się wystawcy reprezentujący bielańskie placówki oświatowe, lokalne jednostki, rękodzielnicy, artyści oraz twórcy wyrobów własnych. To właśnie oni stworzyli wyjątkową ofertę produktów idealnych na świąteczne prezenty. Atmosferę dopełniała kolorowa dekoracja, świąteczna muzyka i aromatyczne zapachy potraw.

Wydarzenie było nie tylko okazją do zakupów, ale przede wszystkim do dzielenia się radością świąt oraz wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla kupujących udział w Jarmarku był bezpłatny, natomiast koszty udziału w wydarzeniu pokrywali wystawcy, którzy zadeklarowali chęć dokonania wpłaty na rzecz 32. Finału WOŚP do sztabowej eSKARBONKI.

Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy stanowił doskonałą okazję do promocji lokalnych przedsiębiorców, artystów oraz rękodzielników. Od unikalnych ozdób świątecznych po pyszności kulinarnie, każdy znalazł coś dla siebie. Wyjątkowy klimat, piękna oprawa oraz szeroka oferta uczyniły tę sobotę niezapomnianą.