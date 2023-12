Boże Narodzenie na Mazowszu. Jak obchodzono święta na przełomie XIX i XX wieku? Zobaczcie niezwykłą wystawę

Dawniej, podobnie zresztą jak dziś, przygotowania do Świąt koncentrowały się na przygotowywaniu wigilijnych potraw. We wnętrzach chałup istotny element stanowić będą zatem składniki niezbędne do wypieku świątecznych ciast: suszone śliwki, orzechy, czy jabłka. W izbach dostrzec można drzewka choinkowe udekorowane ozdobami ze słomy i bibuły, orzechami, jabłkami, czy też wypiekanymi własnoręcznie piernikami. Zanim do Polski dotarły choinki, w kątach izb umieszczano snopy niewymłóconego zboża, udekorowane światami, czyli ozdobami wykonanymi z opłatka o różnorodnych kształtach. Tego typu upamiętnianie rolniczego pochodzenia Świąt Bożego Narodzenia także można będzie ujrzeć w skansenowskich izbach - wymienia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.