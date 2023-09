Brak wody w Warszawie. Planowane wyłączenia MPWiK. W tych dzielnicach nie będzie wody

Wyłączenia planowane: Data i godzina wył. 2023-09-25 08:00 do 2023-09-25 15:00: Jodłowa 10A Jodłowa 12 Data i godzina wył. 2023-09-27 11:00 do 2023-09-27 13:00: Muszyńska 2 Muszyńska 4 Muszyńska 6 Muszyńska 8 Muszyńska 10 Muszyńska 21 Muszyńska 23 Muszyńska 25 Muszyńska 27 Muszyńska 29 Muszyńska 31 Muszyńska 33 Muszyńska 35 Ojcowska 4 Powsińska 16 Powsińska 18 Powsińska 18A Powsińska 18B Powsińska 20 Powsińska 20A Powsińska 22 Powsińska 22A Rymanowska 1 Rymanowska 1A Rymanowska 1B Rymanowska 1C Rymanowska 1D Rymanowska 1E Rymanowska 2 Rymanowska 3 Rymanowska 4 Rymanowska 5 Rymanowska 6 Rymanowska 7 Rymanowska 8 Rymanowska 9 Rymanowska 10 Rymanowska 11 Rymanowska 12 Rymanowska 13 Rymanowska 14 Rymanowska 16 Rymanowska 18 Rymanowska 20 Rymanowska 22 Rymanowska 24 Rymanowska 26 Rymanowska 28 Rymanowska 30 Rymanowska 32 Rymanowska 34 Rymanowska 36 Data i godzina wył. 2023-09-28 11:00 do 2023-09-28 13:00: Seweryna Goszczyńskiego 17 Seweryna Goszczyńskiego 17A Seweryna Goszczyńskiego 19 Seweryna Goszczyńskiego 19A Seweryna Goszczyńskiego 21 Seweryna Goszczyńskiego 25/31 Seweryna Goszczyńskiego 26 Seweryna Goszczyńskiego 28 Seweryna Goszczyńskiego 28A Seweryna Goszczyńskiego 30 Seweryna Goszczyńskiego 32A Seweryna Goszczyńskiego 34 Seweryna Goszczyńskiego 34A Seweryna Goszczyńskiego 34B Seweryna Goszczyńskiego 36/40 Data i godzina wył. 2023-09-29 11:00 do 2023-09-29 13:00: Bukowa 10 Bukowa 12 Bukowa 13 Bukowa 14 Bukowa 15 Bukowa 16 Bukowa 17 Bukowa 18 Bukowa 20 Bukowa 21 Bukowa 23 Bukowa 25

