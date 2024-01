Brutalne zabójstwo siekierą w Ząbkach. Rajmund M. skazany na 25 lat więzienia

W czwartek w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga dobiegł końca głośny proces dotyczący zabójstwa 31-letniego Damiana B. Doszło do niego doszło w nocy z 26 na 27 kwietnia 2022 roku w domu w Ząbkach pod Warszawą. To właśnie wtedy Rajmund M., który wynajmował tam pokój miał zaatakować Daniela B. siekierą w głowę, a następnie położyć ciężko pobitego 31-latka na łóżku i włożyć mu skarpetkę do buzi.

Mężczyzna w wyniku odniesionych ran zmarł. Ciało 31-latka z licznymi ranami głowy znalazł właściciel budynku.