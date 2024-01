Brutalne zabójstwo na Mazowszu. 27-latek podejrzany o odcięcie głowy siostrze. Trafi na obserwację psychiatryczną

Paweł O. przyznał się do tego czynu i został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator rejonowy w Mławie zastrzegł, powołując się na dobro śledztwa, że nie może ujawnić wyjaśnień 27-latka, dotyczących jego decyzji o dekapitacji ofiary. Jak relacjonował, Paweł O. "złożył obszerne, bardzo szczegółowe i drastyczne w swojej wymowie wyjaśnienia".

Podejrzany wyjaśnił szczegółowo, dlaczego tak właśnie postąpił, jednak w uwagi na to, że dotyczy to znamion przestępstwa, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, nie mogę się obecnie na ten temat wypowiadać - mówił wówczas w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Bagiński.

Przyznał jednocześnie, że motyw zbrodni, której dopuścił się 27-latek, związany z "zaszłościami rodzinnymi", to okoliczności wyjątkowo niewspółmierne, sprzed co najmniej kilkunastu lat, dotyczące relacji między rodzeństwem. Dodał, że chodziło o sposób komunikowania się.

Mężczyzna zostanie poddany obserwacji psychiatrycznej

Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński przekazał, że z uwagi na to iż biegli psychiatrzy uznali, że na podstawie jednorazowego badania nie są w stanie wydać wiążącej opinii, dotyczącej poczytalności 27-latka, skierowany zostanie wniosek do sądu o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego.

Wniosek taki zostanie skierowany w najbliższym czasie, jeszcze w tym tygodniu, do właściwego sądu, czyli w tym przypadku Sądu Okręgowego w Płocku - zaznaczył prokurator Bagiński, cytowany przez PAP.

Wyjaśnił, iż celem obserwacji psychiatrycznej ma być ustalenie, czy Paweł O., jest osobą poczytalną i można przypisać mu winę, czy też jest osobą niepoczytalną i niezbędne będzie procedowanie zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających.

Biegli psychiatrzy przeprowadzili jednorazowe badanie 27-latka jeszcze w grudniu ubiegłego roku w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Dodatkowy zarzut

We wtorek 16 stycznia, Prokuratur Rejonowy w Mławie poinformował, że Pawłowi O. przedstawiono dodatkowy, trzeci zarzut, dotyczący kradzieży z włamaniem do samochodu, którym odjechał on z miejsca przestępstwa. Chodzi o samochód jego siostry, ofiary zabójstwa.

Podczas przesłuchania podejrzany odmówił w tym zakresie jakichkolwiek wyjaśnień - dodał prokurator Bagiński.

Zaznaczył, że zwłoka w ogłoszeniu Pawłowi O. dodatkowego zarzutu spowodowana była oczekiwaniem na ustanowienie, na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentanta małoletnich pokrzywdzonych, czyli dwóch córek zabitej 45-latki, w wieku 9 i 16 lat.

Reprezentant taki, profesjonalny pełnomocnik, został ustanowiony przez sąd w aktualnym miejscu pobytu obu dziewczynek. Następnie złożył on wniosek o ściganie przestępstwa z art. 279. par 1. Kodeksu karnego, czyli kradzieży z włamaniem do samochodu, co umożliwiło przedstawienie podejrzanemu trzeciego zarzutu - wyjaśnił szef mławskiej Prokuratury Rejonowej.

Zgodnie z art. 279. par 1. Kodeksu karnego, kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym par. 2. tego przepisu mówi, że jeżeli przestępstwo popełniono na szkodę najbliższej osoby, to ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego - w przypadku czynu Pawła O. chodzi o córki jego siostry, zarazem jej spadkobierczynie.

Podejrzanemu grozi dożywocie

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku prokurator Bagiński informował, że wstępne wyniki przeprowadzonej wówczas sekcji zwłok 45-latki wykazały, iż doznała ona licznych ran kłutych okolic szyi oraz klatki piersiowej, a bezpośrednią przyczyną jej zgonu były uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych właśnie szyi, które spowodowały wstrząs krwotoczny.

Mężczyzna odciął głowę swojej siostrze za pomocą dwóch noży.

Jak przewiduje Kodeks karny, kto zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Przestępstwo to kwalifikowane jest jako zbrodnia.

Źródło: Warszawa Nasze Miasto / PAP