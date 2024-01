Akcja policji pod Warszawą. 27-latek ukrywał blisko 3 kilogramy narkotyków o wartości 150 tys. zł. Grozi mu do 10 lat więzienia

Po wezwaniu do wydania rzeczy zabronionych 27-latek stwierdził, że "nic takiego nie ma". Mundurowi nie dali za wygraną i podczas przeszukania zabezpieczyli przy nim kilka torebek z różnymi podejrzanymi substancjami Mężczyzna został zatrzymany.

Ponad 3 kilogramy narkotyków o wartości około 150 tysięcy złotych

O sprawie zostali poinformowani kryminalni, którzy natychmiast rozpoczęli ustalanie miejsca zamieszkania 27-latka. Mimo podawania przez mężczyznę innego adresu, mundurowi w toku czynności operacyjnych szybko dotarli do mieszkania wynajmowanego przez niego od kilku miesięcy.

Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia

27-latek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do nielegalnego obrotu.

Powyższe przestępstwa zagrożone są karą nawet 10 lat pozbawienia wolności

Sąd pozytywnie rozpatrzył prokuratorski wniosek i zastosował wobec podejrzanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.