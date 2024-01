Atak nożownika pod Warszawą. Nie żyje 34-letni mężczyzna. Napastnik wkrótce usłyszy zarzuty

We wtorek 16 stycznia, około godziny 16:00, w centrum Grodziska Mazowieckiego doszło do tragicznego zdarzenia. Przed tamtejszym ratuszem doszło do ataku na 34-latka. Mężczyzna został ugodzony przez napastnika nożem. Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe i zabrały rannego do szpitala.

Niestety, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Policja schwytała napastnika. Trwa śledztwo prokuratury

Sprawca ataku został zatrzymany przez policję tego samego dnia w godzinach wieczornych. Informację o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z naszym portalem asp. szt. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.