Brutalne zbrodnie na Mazowszu z 2023 roku. Te historie wstrząsnęły całą Polską. Policja podaje dane za ubiegły rok Redakcja Warszawa

W Warszawie i na całym Mazowszu w 2023 roku doszło do szeregu tragicznych zdarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną. Zabójstwo na Ochocie 30-letniego obywatela Indii, zwłoki 26-latki w hotelu w centrum miasta czy mężczyzna z ranami kłutymi na Bielanach, który zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Do tych zdarzeń nigdy nie powinno dojść. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że zaledwie od początku stycznia do końca grudnia ubiegłego roku na terenie garnizonu stołecznego odnotowano 59 morderstwa. W których rejonach Warszawy oraz w których podwarszawskich miejscowościach dochodziło najczęściej do zbrodni? Ujawniamy dane policji.