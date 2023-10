Budowa S7 pod Warszawą. Węzeł Tarczyn Północ został otwarty

Ostatnim etapem będzie remont dotychczasowego przebiegu DK7, 17 km od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu, zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec III kwartału 2024 r.

Po ich zakończeniu i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, trasa zyska status drogi ekspresowej z dopuszczalną prędkością do 120 km/h. Obecnie ograniczenie prędkości wynosi do 100 km/h.

Przed weekendem majowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom ciąg główny S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn na zasadzie przejezdności , w pełnym przekroju dwóch pasów ruchu na odcinku ponad 17-kilometrów trasy. Pełną funkcjonalność zyskały węzły Lesznowola oraz Tarczyn Południe, udostępniony został także węzeł Złotokłos. Była to cześć większej układanki. Teraz wykonawca inwestycji kontynuuje budowę dróg serwisowych, lokalnych oraz pary Miejsc Obsługi Podróżnych Mieszkowo. Finalizowane są też roboty związane z ogrodzeniem drogi ekspresowej. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do I kwartału przyszłego roku.

Węzeł Tarczyn Północ otwarty

- W III kwartale 2020 roku musieliśmy rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na dokończenie niezrealizowanych prac. W czerwcu 2021 r. podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót, firmą Intercor. Jej wartość to ponad 510 mln zł – wyjaśniła Małgorzata Tarnowska z działu komunikacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że pierwsza umowa na realizację odcinka Lesznowola – Tarczyn Północ w trybie Projektuj i buduj podpisana została jeszcze w sierpniu 2017 roku. Jednak poprzedni wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwań nie realizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona.

"Udostępniliśmy do ruchu połączenie S7 z drogą wojewódzką nr 876, czyli węzeł Tarczyn Północ, który ułatwi dojazd do drogi ekspresowej mieszkańcom okolicznych miejscowości powiatu piaseczyńskiego" – ogłosiła GDDKiA.

Inwestycja podzielona. Trzy zadania

Warszawa Lotnisko – Lesznowola, o długości 6,6 km, oddana do ruchu 30 sierpnia 2022 r.

Lesznowola – Tarczyn Północ, o długości 14,8 km, udostępniona do ruchu 28 kwietnia 2023 r.

Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km, oddana do ruchu w grudniu 2020 r.

Trasa główna to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe.

GDDKiA podała, że droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa – Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków o łącznej długości 29,3 km wynosi ok. 542 mln zł, a łączny koszt realizacji ponad 2,1 mld zł.