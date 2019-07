Chcą ograniczyć koszenie trawników na Ursynowie. Straż pożarna apeluje, że wysokie trawy stanowią zagrożenie pożarowe

Rzadsze koszenie traw na Ursynowie

- Maksymalnie cztery razy w roku będą koszone trawniki w dzielnicy Ursynów - poinformował Bartosz Dominiak - Zastępca Burmistrza Ursynowa. Wcześniej mieszkańcy byli podzieleni co do ograniczenia koszenia zieleni i tworzenia tzw. łąk kwietnych. - Niektórym bardziej bujna trawa podoba się, innym mniej. Uważnie wsłuchujemy się we wszystkie głosy - powiedział Bartosz Dominiak. Ostatecznie urzędnicy podjęli decyzję, że należy ograniczyć częstotliwość cięcia traw.

- Dla nas kluczowym kwestią nie jest estetyka, lecz argumenty przyrodnicze i klimatyczne. Wyższa trawa lepiej gromadzi wodę, oczyszcza powietrze, zapewnia dobre warunki dla owadów, które są niezbędne w miejskim ekosystemie - pisze Bartosz Dominiak.

Straż pożarna: Wysokie trawy stanowią zagrożenie pożarowe

Kilka dni temu do urzędu dzielnicy wpłynęło pismo od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Informacją o skardze, wskazującej wysokie trawy jako potencjalne zagrożenie pożarowe. Sprawę szybko skomentował na swoim faceboooku zastępca burmistrza. - Wyższa trawa rzadko zapala się samoistnie. Zazwyczaj potrzeba do tego aktywności człowieka, który wyrzuci niedopałek lub zostawi szkło lub inną rzecz służącą za soczewkę. Większe zagrożenie pożarowe (dla Lasu Kabackiego) dostrzegam w paleniu ognisk po stronie północnej polanki grillowej w Powsinie, co - mam nadzieję, że też zainteresuje Komendę Miejską PSP.