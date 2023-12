Choinki za darmo w Warszawie. Jak można je zdobyć? Wyjaśniamy

Kolejna okazja do tego, aby otrzymać bezpłatne świąteczne drzewko nadarzy się w sobotę 16 grudnia. Wówczas, na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70 odbędzie się finał akcji "Choinka pod Choinkę".

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a lista rzeczy do zrobienia się wydłuża? Chcemy pomóc Wam w gwiazdkowych przygotowaniach. Jak co roku, mamy dla Was 1000 świątecznych drzewek i moc atrakcji w ramach finału akcji "Choinka pod Choinkę" - informują władze dzielnicy.