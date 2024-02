"Akademia Pana Kleksa" i "Diuna 2" do obejrzenia za darmo w Warszawie. Dzielnica rozdaje wejściówki na kinowe hity. Jak je zdobyć?

Darmowe pokazy kinowych hitów w Cinema City Arkadia

Pierwszą propozycją jest nowa wersja "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Film okazał się kasowym i frekwencyjnym hitem, bo od momentu premiery obejrzało go już ponad 2 miliony widzów, co jest najlepszym wynikiem od czasów pandemicznych.

Harmonogram odbioru biletów

Oba tytuły będą do zobaczenia w kinie Cinema City Arkadia. Pokazy "Akademii Pana Kleksa" odbędą się 28 lutego o godz. 18:00 i 8 marca o godz. 19:00, natomiast drugiej części "Diuny" 13 marca o 18:00 i 22 marca o godz. 19:00. Bilety będą do odebrania u menadżera kina na hasło "Miejska Wola" i będą dostępne do wyczerpania zapasów. Limit na jednego mieszkańca to 4 bilety.