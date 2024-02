Orange Warsaw Festival 2024. Największa muzyczna impreza w stolicy już w drugi weekend czerwca. Znamy line-up i ceny biletów

Orange Warsaw Festival 2024. Gdzie i kiedy?

Znamy pierwszą headlinerkę

Organizatorzy wydarzenia właśnie ogłosili pierwszą headlinerkę Orange Warsaw Festival. Gwiazdą drugiego dnia imprezy będzie Nicki Minaj - amerykańska piosenkarka, uznawana za jedną z najbardziej wpływowych i najlepiej sprzedających się artystek rapowych w historii.

Wokalistka znana jest z takich hitów jak m.in. Anaconda, Super Bass, Only, Your love, Starhips, Bang Bang. Artystka ma także na koncie liczne wyróżnienia, w tym sześć American Music Awards, dwanaście BET Awards, siedem MTV Video Music Awards, cztery Billboard Music Awards, jedna ASCAP Latin Music Award i dwie Billboard Women in Music Awards. Była także nominowana do 10 nagród Grammy.