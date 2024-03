Nowy festiwal filmowy w Warszawie. Blisko 260 seansów w kilkunastu lokalizacjach w całej stolicy. Tak prezentuje się program Redakcja Warszawa

Pierwsza edycja Timeless Film Festival Warsaw odbędzie się w dniach 8-15 kwietnia 2024 Andrzej Banaś

W stołecznym kalendarzu kulturalnym pojawiło się nowe wydarzenie - Timeless Film Festival Warsaw. Jest to świetna okazja, by odkryć klasykę kina, i to w dwóch kontekstach - pokazane zostaną zarówno odnowione cyfrowo filmy, jak i wprowadzona do polskiego obiegu nowa klasyka. Podczas festiwalu, który odbędzie się między 8 a 15 kwietnia, będzie można zobaczyć ponad 120 filmów pełnometrażowych oraz kilkadziesiąt krótkich metraży. Szczegóły poniżej.