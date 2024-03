Wykadrowana stolica. Odkryj przedwojenną Warszawę na Timeless Film Festival Warsaw 2024

Od 10 do 14 kwietnia Muzeum Warszawy we współpracy z Timeless Film Festival Warsaw organizuje bezpłatne pokazy krótkich i pełnometrażowych filmów związanych z przedwojenną Warszawą w ramach cyklu „Wykadrowana Warszawa”. Pogram obejmuje filmy z lat 30., a także selekcję dokumentów, w tym przedwojenne filmy archiwalne. To szansa, by zobaczyć Warszawę, której już nie ma, ale która wciąż żyje w kadrach filmowych.

W ramach specjalnych pokazów krótkich i pełnometrażowych filmów związanych z Warszawą zaprezentujemy fabuły z lat 30. (Janko Muzykant i Wyrok życia), nieme Szkice z Polski Maurice’a Bekaerta oraz selekcję filmów dokumentalnych, w tym zestaw przedwojennych archiwaliów oraz krótkie filmy zrealizowane przez wybitnych polskich reżyserów i reżyserki – czytamy na oficjalnej stronie Timeless Film Festival Warsaw.

Dodatkowo wybrane seanse będą wzbogacone o zapowiedzi Michała Pieńkowskiego, renomowanego filmografa z Filmoteki Narodowej, a niektóre pokazy skomentuje Błażej Brzostek – historyk, badacz historii społecznej i dziejów miast. Jest to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić kontekst historyczny i społeczny uwiecznionych na filmie momentów.