Darmowy pokaz filmu "Chłopi" w kinie Muranów. Władze dzielnicy Wola rozdają bezpłatne wejściówki. Jak je zdobyć? Redakcja Warszawa

Film obejrzało w Polsce już ponad 1,5 mln widzów. Jest to najchętniej oglądana polska produkcja od czterech lat Sylwia Dąbrowa

Film "Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana to absolutny hit, który nie tylko przyciągnął tłumy do kin, ale również zachwycił krytyków. Tytuł został zgłoszony do wszystkich możliwych kategorii w walce o Oscary. Władze dzielnicy Wola chcą zachęcić jeszcze więcej mieszkańców do obejrzenia tego dzieła, dlatego zorganizowano bezpłatny pokaz w kinie Muranów. Jak zdobyć darmowe wejściówki?