Co dzieje się z naszą przesyłką? Zajrzeliśmy do wnętrza supernowoczesnego terminala pod Warszawą. Sortuje 7,5 tysiąca przesyłek na godzinę

Co dzieje się z naszą przesyłką? Pod Warszawą powstała nowa sortownia, która układa i rozdziela 7,5 tysiąca paczek na godzinę. Nasza przesyłka - nim dotrze do adresata - jest uważnie skanowana przez oczy pięciu kamer, a następnie przechodzi przez setki metrów taśmociągu. Przyjrzeliśmy się temu procesowi z bliska.

Pod Warszawą, w miejscowości Moszna, powstała ogromna żółta hala. W ciągnącym się po horyzont budynku można naliczyć aż 78 stanowisk przeznaczonych dla kurierów. To najnowsza sortownia przesyłek. Miejsce do którego (najczęściej nocą) trafiają paczki, a z samego rana kurierzy zabierają je, by dostarczyć klientom. - Na razie jesteśmy w stanie osiągnąć poziom 7,5 tysiąca paczek na godzinę. Miesięcznie możemy sortować ponad dwa miliony paczek - tłumaczy Bartłomiej Wnęk, dyrektor ds. operacji DHL Parcel. – Zbliża się świąteczny szczyt paczkowy, wtedy maszyna będzie pracowała z najwyższą wydajnością – słyszymy.

„Sercem” terminala jest nowoczesny tzw. shoe-sorter holenderskiej firmy Vanderlande. Pracę zaczyna o godzinie 14.30 – kończy następnego dnia o 7.30. – W nocy, gdy zjeżdżają przesyłki z transportów liniowych, czuć jak wszystko drży – opowiada Marcin Polak, kierownik terminala DHL Parcel. Sorter zajmujący prawie cały budynek rozdziela przyjeżdżające paczki do konkretnych kurierów, bądź wysyła je transportami do innych miast.

Co dzieje się z paczką? Proces rozpoczyna się od „wstrzeliwania” przesyłek. Do bram rozładunkowych podjeżdżają tiry lub furgonetki wypchane paczkami, które następnie wędrują taśmociągiem wprost do sortera. „Bram” jest dziesięć. Maszyna dostosowuje prędkość ich poruszania się, by stworzyć z nich jeden rządek. Taśma przyspiesza, bądź zwalnia, a specjalne barierki mechanicznie korygują ustawienie paczki. [g]7339961[/g]

Dalej paczka jedzie w kierunku skanera. W miejscu podświetlonym na biało oczy pięciu kamer szukają danych adresata. W ciągu czterech sekund zdjęcie trafia do bazy danych, stamtąd przychodzi informacja, gdzie paczka ma jechać, a na taśmociągu ustawia się bloczek, który zepchnie ją we właściwe miejsce. – Możemy sortować nie tylko po adresie odbiorcy, ale także po nazwie odbiorcy, ulicy, kodzie pocztowym, nazwie nadawcy i po wielu innych parametrach - mówi nam Polak dodając, że to nowość na naszym rynku.

Technologia pozwoliła na ograniczenie liczby pracowników fizycznych. W magazynie pracuje około czterdziestu osób, których praca również się zmieniła. Kontrolerzy na bieżąco, za pomocą tabletu, monitorują cały proces. Mogą w dowolnej chwili zatrzymać sorter oraz każdą z „wrzutni”. Inni pracownicy zajmują się paczkami z błędnym adresem. Skaner, niezbędny w ich pracy, wygląda jak z filmów science-fiction. Ekran urządzenia zakładają na przedramię, a niewielkich rozmiarów czytnik nakładają na palec wskazujący. Nim paczka opuści terminal, spada z taśmy do zsypu. Tam po dwóch schodkach zsuwa się tuż pod bramę, stąd rano odbiera ją kurier. Każda brama jest przypisana do pracownika, a ten do konkretnej trasy. Dzięki temu czas potrzebny na przekazanie przesyłki do odpowiedniego kuriera znacznie się skraca. - Obszar, który obsługuje ten terminal to lewobrzeżna część Warszawy i okolice - tłumaczy Marcin Polak. W przyszłości planowana jest ekspansja w kierunku Łodzi. Terminal w Mosznej to jedna z sześciu dużych sortowni firmy DHL na terenie Polski. Każdej nocy między nimi wysyłane są transporty. Przesyłki krążą, by zostać posortowane, a następnie rozwiezione do domów.