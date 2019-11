Co z Halą Gwardii? Aktywiści chcą konsultacji i większej opieki konserwatora zabytków

We wrześniu dotarliśmy do planów remontu Hal Mirowskich. BBI Development we współpracy ze śródmiejską spółdzielnią Społem chciał dzierżawić lub odkupić Halę Gwardii od miasta. Warszawa przetargu jeszcze nie ogłosiła, ale na ostatnich targach w Monachium poinformowała, że szuka partnera na długi, 20-letni najem. W tym czasie inwestor musiałby przeprowadzić niezwykle kosztowny remont hali.

Plany dewelopera, który poza remontem chciał postawić szklany pawilon pomiędzy zabytkami, zaalarmowały aktywistów. Społecznicy z Miasto Jest Nasze wraz ze Stowarzyszeniem „Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki” złożyli niedawno wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Chcą, by zaktualizował on wpis do rejestru tak, by chronić możliwe dużo szczegółów historycznych hal.

- Jest to element wspólnej kampanii na rzecz zabezpieczenia Hali Gwardii przed ewentualną nadmierną ingerencją w jej substancję przez operatora, któremu Ratusz chce powierzyć ten obiekt na dwie dekady w zamian za jego rewitalizację - tłumaczy Miasto Jest Nasze.