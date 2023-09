Co z powiększeniem strefy płatnego parkowania na Mokotowie? Proces nie został zatrzymany, ale się opóźni

Co z dalszym rozszerzaniem strefy płatnego parkowania na Mokotowie? Proces się opóźnia ze względu na skierowanie sprawy do sądu przez wojewodę mazowieckiego, Tadeusza Bocheńskiego, ale nie został całkowicie zatrzymany. Co ciekawe, można już zauważyć zmiany na ulicach Starego Mokotowa dokonywane przez dzielnice - chociaż jak tłumaczy ZDM - nie są one wcale ze sobą skorelowane.

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego na Mokotowie będzie większa

Mieszańcy odnotowali stworzenie jednokierunkowej ulicy Wiktorskiej niemal na całej długości i Racławickiej od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości. Przez wiele lat było na nich bardzo ciasno, samochody mijały się na centymetry, nie było wyznaczonych miejsc do parkowania, a mimo to zatrzymywano się gdzie popadnie. 9459725 Jak słyszymy jednak z dzielnicy: Zmiany nie były prowadzone w kontekście konsultacji społecznych [dotyczących strefy płatnego parkowania - przyp. red]., gdyż ten konkretny projekt został opracowany przez BZRD przed konsultacjami - tłumaczy Damian Kret z urzędu dzielnicy Mokotów.

Okazuje się, że to konkretny projekt sporządzony przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, który został przekazany do urzędu w celu realizacji w I połowie 2022 r. Nie ma jednak wątpliwości, że to element spójnej wizji miasta i przystosowania ulic oraz danego rejonu do utworzenia na tym terenie SPPN w przyszłości. Proces jest jednak opóźniony. Jeszcze w styczniu Jakub Dybalski mówił nam, że konsultacje mogą wystartować w ciągu kilku miesięcy. Dlaczego się tak nie stało?

Wyrok sądu, konsultacje, projekt

14 kwietnia wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Po kilku miesiącach w sierpniu, zapadł wyrok korzystny dla miasta w sądzie administracyjnym, ale nadal nie otrzymano uzasadnienia. - Chcielibyśmy je poznać, ponieważ wojewoda zarzucał nam, że popełniony został szereg błędów w procesie przygotowania do powiększenia strefy. Jeżeli sąd przyznał nam rację to znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze i możemy proces powtórzyć w kolejnym miejscu - mówi mi Mikołaj Pieńkoś z Zarządu Dróg Miejskich.

Wojewoda zapowiedział odwołanie o wyroku. Jak mówi nam Dagmara Zalewska, rzeczniczka prasowa Wojewody Mazowieckiego, sprawa będzie rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny. W optymistycznym wariancie, jak mówi Pieńkoś, konsultacje na Mokotowie mogą rozpocząć się po Nowym Roku, ale to póki co ostrożne szacunki. Dużo zależy od terminu wyroku NSA i jego brzmienia. Na razie realizowane są podstawowe zadania przygotowujące jak pomiary, przygotowanie dokumentacji, analizy. Ze względu na zamieszanie z SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie nie znamy też póki co projektu rozwoju strefy na Mokotowie. Pojawiały się różne propozycje, rozszerzenie do ulicy Odyńca, ale też dalej np. Malczewskigo tj. siedziby Polskiego Radia.

Zmiany dla rowerzystów

Dzielnica, w kontekście przeprowadzonych w zeszłym roku konsultacji społecznych, ma rozwijać też ruch rowerowy na Starym Mokotowie. Na przekształconych fragmentach ulic Racławickiej i Wiktorskiej dopuszczono kontraruch rowerowy i fragmenty kontrapasów. Dalej ma jednak także powstać konkretny program, na który odbył się przetarg. Program zostanie stworzony w oparciu o wspomniane konsultacje, badania i wcześniej sugerowane warianty. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.

