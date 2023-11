Dachowanie na rondzie pod Warszawą. Kierowca był pijany. Policja publikuje szokujące nagranie

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 28-letni kierowca skody wjeżdżając na rondo od strony ul. Tadeusza Kościuszki, a następnie zjeżdżając ze skrzyżowania o ruchu okrężnym w kierunku Warszawy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego najechał na wyspę rozdzielającą pasy ruchu i uderzył w słup oświetlenia ulicznego co doprowadziło do dachowania pojazdu – wskazał nadkom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.