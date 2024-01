Dlaczego Frog jest niebezpieczny "za kółkiem"? Oto pięć powodów

- Zdaję sobie sprawę z tego, że to co było, nie powinno mieć miejsca. Poniosłem wystarczającą karę za to, co się wydarzyło. Proces mojej resocjalizacji wystąpił ją dawno - powiedział "Frog" w jednym z wywiadów, który również umieścił w swoich mediach społecznościowych. Ale czy to prawda? Robert N. ma zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to, w sieci można przeczytać opinię internautów, którzy widzieli go "za kółkiem". W 2018 roku, mimo trwającego zakazu, zatrzymano go na ulicy. Wtedy siedział za kierownicą sportowego Porsche. Czy tym razem się opamiętał? Śmiem wątpić.

