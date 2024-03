Kuriozalna sytuacja pod Warszawą. 48-latka jechała 113 km/h, bo "spieszyła się, by dostarczyć obiad". Kobieta straciła prawo jazdy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bardzo pomocne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Za pomocą tej aplikacji, każdy kto posiada dostęp do internetu, może dokonać anonimowego zgłoszenia zagrożenia, które zaobserwował w najbliższym otoczeniu. Dokładnie tak, było w powyższym przypadku.

To tłumaczenie niestety w niczym jej nie pomogło. Poza trzymiesięcznym odpoczynkiem od fotela kierowcy, kobieta musiała również uszczuplić swój domowy budżet o 2000 złotych - st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kobieta w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechała z prędkością 113 km/h . Mundurowym próbowała wytłumaczyć, że spieszyła się, by dostarczyć obiad.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie poinformowała o kolejnym przypadku znaczącego przekroczenia prędkości na terenie powiatu piaseczyńskiego. Tym razem doszło do niego w miejscowości Piskórka. Jadąca tam samochodem osobowym marki Toyota 48-latka, wcisnęła pedał gazu zdecydowanie za mocno, a jej prędkość zarejestrowana została przez policyjny wideorejestrator.

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, anonimowe osoby poinformowały policjantów, że w miejscowości Piskórka dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze pojawili się we wskazanym miejscu, by dokonać weryfikacji pozyskanych informacji.

Żyjemy w pośpiechu, często gdzieś gonimy, by zdarzyć na czas. Pamiętajmy jednak, że pośpiech jest niestety bardzo złym doradcą oraz powodem wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze - zaapelowała st. asp. Magdalena Gąsowska.