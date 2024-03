Absurd drogowy w Warszawie. Motocykle mogą jeździć po jednym buspasie, a po innym już nie. Dlaczego?

„W Warszawie część buspasów przeznaczona jest do jazdy motocyklami. Niestety, nie na każdym buspasie motocykle mogą się poruszać” – pisze Patryk Górski, radny PIS. Następnie pyta Rafała Trzaskowskiego, kiedy to się zmieni.

Okazuje się, że sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Każdy buspas w Warszawie rządzi się swoimi prawami. Przykładowo, po buspasie w Alejach Solidarności czy na Trasie Łazienkowskiej mogą jeździć motocykle.

Za to chociażby na ulicy Sobieskiego motocykle nie mogą jeździć po buspasach. Co więcej, wjazd traktowany jest tam jako wykroczenie i może skończyć się mandatem. Dlaczego zatem w jednym miejscu można jeździć motocyklem po buspasie, a innym nie? Sprawę komplikuje fakt, że w 2020 roku Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by wszystkie buspasy były dostępne dla motocykli.

W odpowiedzi ratusza na pytania radnego czytamy: