Czy będą nowe parkingi P+R w Warszawie? Miasto nie rezygnuje z węzłów przesiadkowych na Lazurowej i Karolinie

Co z dalszym rozwojem infrastruktury parkingowej w postaci parkingów P+R? Pytają o to radni, uzasadniając ich istnienie zwiększeniem komfortu poruszania się po mieście. Miasto odpowiada, a my po raz kolejny dopytujemy co z planowanymi od dawna węzłami przesiadkowymi przy budowanych już stacjach metra Lazurowa oraz Karolin.

Czy Warszawa potrzebuje kolejnych parkingów P+R?

Mieszkańcy wskazują, że brak infrastruktury parkingowej negatywnie wpływa na wybór przez nich transportu publicznego - sugerują w swojej interpelacji radni Renata Królak oraz Mariusz Budziszewski. Miasto przypomina, że obecnie w Warszawie funkcjonuje 17 parkingów typu P+R, a w ostatnim czasie zrealizowano parkingi: „Żerań PKP” (otwarty w lutym 2022 r.), „Warszawa Jeziorki” (otwarcie listopad 2022 r.) i „Metro Kondratowicza” (otwarcie marzec 2023 r.). Zresztą część parkingów (jak chociażby przy stacji metra Stokłosy) przez większość czasu stoi nie wypełniona. Jest to spowodowane ich lokalizacją. Wymaga zbyt dalekiego i głębokiego wjechania do miasta czy w obręb danej dzielnicy. To nie gwarantuje wygodnego i szybkiego połączenia. Stąd często krytykowany pomysł utworzenia podobnego parkingu na Kabatach, który de facto sprowadziłby w ten rejon jeszcze więcej samochodów. Zastępca Rafała Trzaskowskiego, Tomasz Bratek, w odpowiedzi na interpelację informuje też, że w wieloletniej prognozie finansowej miasta zarezerwowano środki na projekt i budowę dwóch kolejnych parkingów:

„Metro Bródno”,

„Rembertów”,

modernizację parkingu „Połczyńska”,

adaptację parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego.

Lazurowa i Karolin nadal w planach, ale parkingi też w aglomeracji?

Jak mówiła nam na początku roku rzeczniczka ratusza, Monika Beuth, podejście do parkingów z czasem także się zmienia. Miasto w swoich planach ma tworzenie ich w aglomeracji, poza granicami miasta. Tak, żeby ograniczyć liczbę samochodów, która musi przekroczyć granicę Warszawy. Pozostaje pytanie chociażby o plany węzła przesiadkowego przy ul. Lazurowej - niedawno poszerzonej by ułatwić dojazd do trasy S8. Wkrótce dojedzie tam metro. Węzeł miał zostać także stworzony na końcu linii M2.

- W najbliższej przyszłości m.st. Warszawa planuje zorganizować tymczasowe parkingi P+R w sąsiedztwie stacji metra Karolin i Lazurowa, które funkcjonowałyby od momentu uruchomienia stacji do momentu wybudowania docelowych węzłów przesiadkowych. Obecnie prowadzone są analizy dotyczące możliwości terenowych, funkcjonalnych i kosztowych - wskazuje Bratek.

Jak tłumaczy nam z kolei rzecznik prasowy ZTM, Tomasz Kunert, węzły przesiadkowe nie wypadają z planów miasta, ale na ich budowę nie ma zabezpieczonych środków w budżecie. Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie unijne. Nie wiadomo jednak czy będzie to obecna czy też następna perspektywa unijna. Koszt jednego węzła to około kilkudziesięciu milionów złotych. Jeszcze w 2021 roku pisaliśmy o tym, że rozpisano przetarg na przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji potrzebnych do budowy oraz starania się o dofinansowanie unijne. Postępowania jednak zakończyły się niepowodzeniem. Ratusz z planów jednak nie zrezygnował.

Co ma powstać na Lazurowej i przy metrze Karolin?

materiały prasowe W ramach węzła przy stacji Lazurowa miałoby powstać ułatwienie w przesiadce między metrem a pętlą tramwajową i autobusową. Oprócz tego parking P+R na 860 miejsc dla samochodów i 350 dla rowerów. Ambitny plan zawiera również możliwość rozbudowy o dodatkowe kondygnacje i powiększenie parkingu. W przypadku stacji Karolin węzeł połączyłby metro z autobusami miejskimi, podmiejskimi i dalekobieżnymi. Tutaj także przewidziano parking P+R na około 950 miejsc dla aut i 270 dla rowerów, przy Połczyńskiej. Na parkingu znalazłyby się też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Podobnie jak w poprzednim przypadku parking w razie potrzeby także posiadałby możliwość nadbudowy.

Do czasu utworzenia właściwych węzłów będą tam istnieć tymczasowe parkingi P+R. Oby tylko nie okazało się, że jak to w Polsce prowizorki i rozwiązania tymczasowe są najbardziej trwałe.

