Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje kobieta potrącona przez pijanego kierowcę. Sprawca trafił do aresztu

Zagrożenie ustawowe wynosi od pięciu do dwudziestu lat pozbawienia wolności. Będzie inne zagrożenie karą ze względu na to, że mamy do czynienia ze śmiercią człowieka. Zostanie wykonana sekcja zwłok i będą dalsze ustalenia - mówi prokurator rejonowy w Gostyninie Paweł Siemion, cytowany przez portal "Radio dla Ciebie".